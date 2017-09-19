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وفاة سجين بليمان المنيا.. والطب الشرعي: لا شبهة جنائية

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مصراوي Masrawy

وفاة سجين بليمان المنيا.. والطب الشرعي: لا شبهة جنائية

09:18 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

وفاة سجين بليمان المنيا.. والطب الشرعي: لا شبهة جنائية

ارشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

توفي سجين شاب، اليوم الثلاثاء، بسكتة قلبية مفاجئة أثناء قضائه فترة عقوبته في سجن ليمان المنيا لإدانته في قضية سلاح دون ترخيص.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور ليمان المنيا بوفاة "عيد. ك. خ" ٣٢ سنة. وأمرت النيابة العامة لمركز المنيا بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وندب الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات كلاً من مباحث السجن ومباحث قسم شرطة المنيا الجديدة.

وجاء بتقرير مفتش صحة بندر المنيا أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، ولا توجد إصابات ظاهرية حديثة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كما أشارت تحريات المباحث، تحت إشراف العقيد احمد البدوي رئيس مباحث سجن الليمان، والرائد أحمد النجار رئيس مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، إلى أن المذكور كان مسجونًا على ذمة قضية حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويقضي عقوبة بالسجن ٥ سنوات، بدأ تنفيذها في يناير ٢٠١٥ بليمان المنيا.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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