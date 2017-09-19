نتنياهو: ترامب هو الأكثر جرأة في الحديث عن اتفاق إيران النووي
نتنياهو: ترامب هو الأكثر جرأة في الحديث عن اتفاق إيران النووي
09:17 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
رئيس الوزاء الإسرائيلي
كتب - علاء المطيري:
قال رئيس الوزاء الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الأكثر جرأة في هذا القاعة، مشيرًا إلى وصفه بأن الاتفاق النووي معها بأنها صفقة محبطة.
وتابع - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - إن إيران تهدد كل يوم بتدمير بلده، مشيرًا إلى أنه خلال سنوات يمكن يتم إلغاء القيود التي يفرضها الاتفاق النووي على إيران وهو ما يعني أنها ستكون بعد سنوات قادرة على تخضيب ما تريد تخصيبه من اليورانيوم بعد انتهاء الاتفاق النووي.
وطالب نتنياهو بتغيير الاتفاق النووي أو إلغائها أوتشديد العقوبات وتفتيش أي موقع عسكري يثير الشبه، مضيفًا: "تصحيح الصفقة يعني التخلص من بند نفاذ القيود خلال سنوات".
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