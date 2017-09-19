نتنياهو: بعد 70 عامًا من تأسيسها أصبح العالم يعانق إسرائيل
نتنياهو: بعد 70 عامًا من تأسيسها أصبح العالم يعانق إسرائيل
09:06 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
رئيس الوزاء الإسرائيلي
كتب - علاء المطيري:
قال رئيس الوزاء الإسرائيلي إن إسرائيل تعمل عن كثب مع دول أخرى لإبقاء بلدان العالم آمنة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لامست قلوب الإسرائيليين.
وفي كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "إنه زار 6 قارات خلال العام الماضي بداية من إفريقيا إلى الصين وأزربيجان إضافة إلى لندن وباريس وأستراليا"، مشيرًا إلى أنه أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور حلفاء تل أبيب في تلك القارة".
وقال بعد 70 عامًا من تأسيسها أصبح العالم يعانق إسرائيل وهي تعانق العالم، مشيرًا إلى أن القارة الوحيدة التي لم أزرها هي أنتركتيكا، مشيرًا إلى أنه يسمع بأن طائر البطريق يدعم إسرائيل ويريد أن يعترف بها".
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