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إيران: خطاب ترامب "مخزي ويتسم بالجهل"

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مصراوي Masrawy

إيران: خطاب "مخزي ويتسم بالجهل"

09:04 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(رويترز):

قالت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء إن إيران نددت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة بوصفها "مخزية وتتسم بالجهل"، مضيفة أن كلمة الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تظهر افتقاره للمعلومات بشأن معركة طهران ضد الإرهاب.

ونسبت الوكالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله "تصريحات ترامب المخزية والتي تتسم بالجهل والتي تجاهل فيها معركة إيران ضد الإرهاب تنم عن نقص معرفته وقلة وعيه".

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