أردوغان: ما يحدث لمسلمي الروهينجا "تطهير عرقي"
أردوغان: ما يحدث لمسلمي الروهينجا "تطهير عرقي"
09:03 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك محاولة لتطهير عرقي تمارس ضد المسلمين، مشيرًا إلى أنه يتم إحراق قرى المسلمين وإجبارهم على ترك بلادهم.
وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "إن مخيمات اللاجئين لم تعد تسع أعدادهم التي تصل إلى مئات الآلاف في ظل عدم تقديم جهود دولية مناسبة لمنع هذه الأزمة"، مضيفًا: "إذا لم يتم إنهاء الأزمة سيكون هذا العار ملتصق بجبين العالم عبر التاريخ".
وأوضح أردوغان أنه زوجته وابنه توجهو إلى ميانمار لتقديم الدعم إلى مسلمي الروهينجا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
نتنياهو: ترامب هو الأكثر جرأة في الحديث عن اتفاق إيران النووي
-
نتنياهو: بعد 70 عامًا من تأسيسها أصبح العالم يعانق إسرائيل
-
إيران: خطاب ترامب "مخزي ويتسم بالجهل"
-
أردوغان: يجب أن تتراجع حكومة كردستان عن قرار الاستفتاء
إعلان
إعلان