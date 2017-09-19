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أردوغان: ما يحدث لمسلمي الروهينجا "تطهير عرقي"

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مصراوي Masrawy

أردوغان: ما يحدث لمسلمي الروهينجا "تطهير عرقي"

09:03 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك محاولة لتطهير عرقي تمارس ضد المسلمين، مشيرًا إلى أنه يتم إحراق قرى المسلمين وإجبارهم على ترك بلادهم.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "إن مخيمات اللاجئين لم تعد تسع أعدادهم التي تصل إلى مئات الآلاف في ظل عدم تقديم جهود دولية مناسبة لمنع هذه الأزمة"، مضيفًا: "إذا لم يتم إنهاء الأزمة سيكون هذا العار ملتصق بجبين العالم عبر التاريخ".

وأوضح أردوغان أنه زوجته وابنه توجهو إلى ميانمار لتقديم الدعم إلى مسلمي الروهينجا.

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