أردوغان: ما يحدث لمسلمي الروهينجا "تطهير عرقي"

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك محاولة لتطهير عرقي تمارس ضد المسلمين، مشيرًا إلى أنه يتم إحراق قرى المسلمين وإجبارهم على ترك بلادهم.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "إن مخيمات اللاجئين لم تعد تسع أعدادهم التي تصل إلى مئات الآلاف في ظل عدم تقديم جهود دولية مناسبة لمنع هذه الأزمة"، مضيفًا: "إذا لم يتم إنهاء الأزمة سيكون هذا العار ملتصق بجبين العالم عبر التاريخ".

وأوضح أردوغان أنه زوجته وابنه توجهو إلى ميانمار لتقديم الدعم إلى مسلمي الروهينجا.