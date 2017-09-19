الرئيس التشيكي: علينا ألا ندعم الهجرة

نيويورك - (د ب أ):

أكد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان ضرورة عدم دعم الهجرة إلى أوروبا.

وقال زيمان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء: "أتفهم الناس الذين يقولون إن علينا أن نرحب بالمهاجرين، ولكن معارضتي مبنية على حقيقة أن الهجرة المكثفة من أفريقيا وغيرها من الدول تعني بالنسبة لتلك الدول هجرة أصحاب التخصصات.. وهو ما يعني من ناحية أخرى إضعاف قدرة هذه الدول".

ورأى زيمان أن كل شخص في أوروبا يرحب بالمهاجرين يوافق على هجرة القوى العاملة المؤهلة والتخلف الدائم لهذه الدول..".

وشدد الرئيس التشيكي على ضرورة مساعدة الدول التي يأتي منها المهاجرون بالكهرباء والمستشفيات والمدارس على سبيل المثال بدلا من إيواء هؤلاء اللاجئين وقال إن إرهابيين يأتون أيضا إلى أوروبا مع المهاجرين.

وطالب زيمان بتنسيق الجهود ضد الإرهاب وقال: "هناك 38 منظمة مناهضة للإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، 38 منظمة! أعتقد أنه كلما كان عدد هذه المؤسسات أكبر كلما ازدهرت الحركات الإرهابية أكثر".