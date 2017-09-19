الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات لجنود سعوديين

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجنود السعوديين، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الانباء "سبأ" التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إن " القوة الصاروخية التابعة للجماعة استهدفت بصاروخ باليستي من طراز "زلزال 2"تجمعات للجنود السعوديين و في موقع الرمضة بمنطقة جيزان السعودية".

وزعم المصدر أن "الصاروخ خلف خسائر في صفوف الجيش السعودي وعتاده العسكري، دون ذكر المزيد من المعلومات".

ولم يصدر أي تعليق من قبل الجيش السعودي أو التحالف العربي حول ذلك.

ويعلن الحوثيون بشكل متكرر إطلاقهم صواريخ باليستية باتجاه السعودية، غير أن التحالف العربي يؤكد أنه اعترض العديد منها في سماء المملكة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، منذ شهر مارس من العام قبل الماضي، ضد الحوثيين وحلفائهم، كإسناد لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا.