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شريف خالد: إطلاق قناة "الحياة الإنجليزية" قريبًا

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مصراوي Masrawy

شريف خالد: إطلاق قناة "الحياة الإنجليزية" قريبًا

08:38 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

شريف خالد

كتب- مصطفى المنشاوي وندى شريف:

قال شريف خالد، العضو المنتدب لشركة "تواصل" المالك الجديد لشبكة قنوات"الحياة"، إنه تم الاتفاق على إطلاق قناة جديدة باسم "الحياة إنجليش" قريبا؛ لنقل الصورة الصحيحة عن باللغة الإنجليزية.

وأضاف "خالد" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، أن قناة الحياة الإنجليزية، ستنقل جميع الأحداث المحلية إلى العالم، متابعًا: "سنخاطب الغرب بطريقتهم ولغتهم".

ويأتي إعلان "تواصل" عن مؤتمرها الصحفي للرد على كثير من الشائعات التي أحاطت بصفقة شراء قنوات الحياة خلال الساعات التالية للإعلان عنها.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتى "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة، ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى عزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

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