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كأس الرابطةl تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر..صلاح خارج القائمة

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كأس الرابطةl تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر..صلاح خارج القائمة كأس الرابطةl تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر..صلاح خارج القائمة

التحرير

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أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفرول الانجليزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة ليستر سيتي  ضمن مباريات دور الـ32 لكأس الرابطة الانجليزية.

وجاء التشكيل كالتالي..
وارد - فلاناجان - هيندرسون - فينالدوم - كالافان - جوميز - روبيرسون - كروجياك - تشامبيرلين - كوتينيو - سولانكي

فيما جاءت تشكيلة ليستر كالتالي..

هامر - أمارتي - دراجوفيتش - مورجان - شيلويل - البرايتون - ابورا - نديدي - جراي - الوا - سليماني

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح خارج القائمة نهائيًا..فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الريدز كلًا من...

كاريوس، ميلنر، مورينو، اينجز، ماركوفيتش، وودبيرن، ارنولد.

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