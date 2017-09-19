كأس الرابطةl تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر..صلاح خارج القائمة

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أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفرول الانجليزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة ليستر سيتي ضمن مباريات دور الـ32 لكأس الرابطة الانجليزية.
وجاء التشكيل كالتالي..
وارد - فلاناجان - هيندرسون - فينالدوم - كالافان - جوميز - روبيرسون - كروجياك - تشامبيرلين - كوتينيو - سولانكي
فيما جاءت تشكيلة ليستر كالتالي..
هامر - أمارتي - دراجوفيتش - مورجان - شيلويل - البرايتون - ابورا - نديدي - جراي - الوا - سليماني
ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح خارج القائمة نهائيًا..فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الريدز كلًا من...
كاريوس، ميلنر، مورينو، اينجز، ماركوفيتش، وودبيرن، ارنولد.
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