برشلونة يعلن نجاح عملية ديمبيلي ويكشف فترة غيابه عن الملاعب

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أجرى الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة الإساني عملية جراحية ناجحة في فخذه، بحسب ما أعلن النادي الكتالوني اليوم الثلاثاء.

وتعرض لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، لتمزق في فخذه الأيسر خلال المباراة التي جمعت فريقه برشلونة مع خيتافي السبت الماضي، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وأوضح برشلونة في بيان أن ديمبيلي خضع لجراحة ناجحة لتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، أجراها الطبيب ساكاري أوروفا، ويتوقع غيابه لمدة 3 أشهر ونصف عن الملاعب.

ولذلك لن يتمكن ديمبيلي في المشاركة في أي من المباريات الخمس المتبقية لفريقه في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي استهلها بفوز كبير على يوفنتوس الإيطالي (3-0).