رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام بريستول في كأس الرابطة

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ملخص كتب - عبد الرحمن مصطفى

كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلن مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي، عن التشكيل الرسمي الذي سيواجه به فريق بريستول سيتي، بعد قليل، ضمن الدور الثالث ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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وشهد التشكيل الأساسي، تواجد رمضان صبحي، حيث دفع مارك هيوز بالنجم المصري، بعدما لازم مقاعد البدلاء طوال الفترة الماضية، مستعينًا به في بعض دقائق مباريات البوترز.

وجاء تشكيل ستوك كالتالي:

حراسة المرمى: جرانت

خط الدفاع: زوما، مارتينز أندي، ويمر، جلين جونسون

خط الوسط: دارين فليتشر، تشارلي آدم، تيمون، موتينج

في الهجوم: رمضان صبحي، بيتر كراوتش