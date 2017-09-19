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رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام بريستول في كأس الرابطة

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رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام بريستول في كأس الرابطة رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام بريستول في كأس الرابطة

التحرير

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ملخص

كتب - عبد الرحمن مصطفى

كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلن مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي، عن التشكيل الرسمي الذي سيواجه به فريق بريستول سيتي، بعد قليل، ضمن الدور الثالث ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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وشهد التشكيل الأساسي، تواجد رمضان صبحي، حيث دفع مارك هيوز بالنجم المصري، بعدما لازم مقاعد البدلاء طوال الفترة الماضية، مستعينًا به في بعض دقائق مباريات البوترز.

وجاء تشكيل ستوك كالتالي:
حراسة المرمى: جرانت
خط الدفاع: زوما، مارتينز أندي، ويمر، جلين جونسون
خط الوسط: دارين فليتشر، تشارلي آدم، تيمون، موتينج
في الهجوم: رمضان صبحي، بيتر كراوتش

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