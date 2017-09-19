الأهلي يعلن تفاصيل حضور الجماهير المران الأخير قبل مواجهة الترجي

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يعقد هاني عبد المنعم، مدير فرع الجزيرة، خلال الساعات الجارية، اجتماعًا خاصًا مع أفراد أمن النادي وذلك من أجل تنسيق دخول الجماهير إلى تدريبات الفريق غدًا الأربعاء، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.

وتقرر دخول الجماهير من البوابة الخلفية لملعب التتش في فرع النادي بالجزيرة على أن يتم فتح باب المعلمين في حال امتلاء المدرج على أن يتم إغلاق النادي بحواجز حديدة بعد الباب الأمامي للتش لعدم احتكاك الجماهير بأعضاء النادي أو الدخول إلى المبني الاجتماعي.

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ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر حضور الجماهير المران الأخير للفريق والمقرر إقامته في تمام الخامسة والنصف على ملعب التتش من أجل دعم الفريق ومؤازرته في لقائه المرتقب أمام نظيره التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب 2/2.