كوبر تخصص أزمات.. الأرجنتيني يواصل الاختفاء قبل موقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تخلف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، عن الحضور للقاهرة، في الموعد المحدد له.

كوبر كان قد حصل على موافقة مسئولى اتحاد الكرة، بالسفر إلى الأرجنتين لأسباب عائلية، على أن يعود بعد أربعة أيام من سفره، لذلك كان من المقرر عودته أمس الإثنين، إلا أنه تخلف عن الحضور دون أسباب معلومة.

وسادت حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، تجاه المدرب الأرجنتيني، خاصة أن غيابه جاء دون الحصول على إذن بمد الإجازة.

ويبدو أن المدرب الأرجنتيني، اعتاد افتعال أزمة في كل سفر له خارج مصر، لا سيما بعد الأزمة الأخيرة عقب مباراة الفراعنة أمام تونس، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019.

لم تكن هذه الأزمة هي الأولى للأرجنتيني كوبر، حيث إنه سبق أن افتعل واحدة مشابهة لها تمامًا، عندما غادر القاهرة، عقب الخسارة من تونس، في إجازة طال غيابه فيها، لدرجة أنه تواصل مع اتحاد الكرة أبلغهم في أكثر من مرة عن موعد مختلف لعودته إلا أنه كان دائمًا ما يخالف هذا الموعد.

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أزمة سفره عقب مباراة تونس، أثارت غضبًا شديدًا ضده، خاصة أن المنتخب خسر من نسور قرطاج بهدف نظيف، فضلًا عن الأداء الباهت الذي ظهر به منتخبنا الوطني، فبدلًا من أن يتواجد كوبر بالقاهرة لمعالجة الأخطاء قبل مباراتي أوغندا، غادرها متجهًا إلى إسبانيا، لقضاء إجازة يستجم فيها بصحبة أسرته.

الأمر تكرر من قبل، إلا أن هذه المرة أثارت ضده غضبًا شديدًا، بسبب أن المدرب غاب عن الموعد المحدد لعودته، بدلًا من أن يتواجد للتحضير للمباراة المصيرية أمام الكونغو، التي يفصلنا عنها أقل من 20 يومًا.

الغريب أن كوبر أعلن قائمة المحترفين المنضمين للمعسكر المقبل، رغم غيابه عن القاهرة، وكأنه ينوي تأجيل عودته التي كان من المقرر لها أمس الإثنين، لذلك طالبه أعضاء اتحاد الكرة، بضرورة العودة للتحضير ومتابعة مباريات الدوري، قبل مواجهة الكونغو.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغولي، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، ببرج العرب، مع خسارة أوغندا من غانا، في نفس الجولة، لحسم تأهله رسميًا لكأس العالم بروسيا 2018.