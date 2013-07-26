قبائل الهوارة والعرب والأشراف بقنا يعلنون تأييدهم للجيش ضد الإرهاب

تحت عنوان "فى البداية يتجاهولونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر"، انتشر بيان على عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منسوب لقبائل الهوارة والأشراف والعرب بقنا.

وأوضح البيان، أن هذا العنوان هو خلاصة تجربة الصعيد الذى تم تجاهله من قبل السلطة والمعارضة وعلى الرغم من ذلك كان الجميع يطالب تلك البقعة فى أرض مصر بصنع المعجزات، حيث استطاعت محافظة قنا فى يوم 30 يونيو أن تؤدى دورها فى معركة تحرير الوطن بكل جدارة.

وأشار البيان إلى أن الصعيد الذى أنجب جمال عبد الناصر وعبد الرحمن الأبنودى وفهمى عمر والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ أحمد الطيب سيكون قادرا على أن يعود ليؤدى دوره التاريخى وينجب شخصيات تستطيع أن تعيد تاريخ مصر، مؤكدا أن أجدادنا بالصعيد هم من استطاعوا نشر الإسلام فى مصر قبل ظهور جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسى.

وأضاف البيان "بعد متابعة الأحداث الأخيرة سواء أعمال العنف التى يقوم بها جماعة الإخوان على مستوى الجمهورية ومحاولة الاستقواء بالخارج والاستنجاد بأمريكا ليعود رئيسهم محمد مرسى المخلوع بأمر الشعب، قررنا نحن زعماء قبائل هوارة والعرب والأشراف على مستوى صعيد مصر تأييدنا المطلق لثورة الشعب المصرى ولن نسمح بأى أعمال عنف من قبل جماعة الأخوان ضد أى مواطن فى صعيد مصر ونعلن أن الشرعية للشعب وحده".