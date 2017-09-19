ضبط مالك مجموعة فنادق هارب من 115 سنة سجن
ضبط مالك مجموعة فنادق هارب من 115 سنة سجن
09:01 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - علاء عمران:
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مجموعة فنادق هارب من تنفيذ 133 حكمًا قضائيًا، بإجمالي 115 سنة سجن.
وألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام القبض على "عبد السميع. م" 61 سنة، مقيم بدائرة قسم قصر النيل، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في قضايا "شيكات دون رصيد، وتبديد، ونصب، وخيانة أمانة"، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي.
اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية حيال المتهم، مع إخطار النيابات المختصة لتولي التنفيذ.
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