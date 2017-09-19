٩ مصابين في مشاجرة بالشوم والحجارة في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أصيب 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمركز سمالوط شمالي المنيا، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بمشاجرة تطورت إلى معركة بالشوم والحجارة بعزبة البيضة التابعة لدائرة المركز، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من الجانبين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتمت السيطرة على الوضع، وضبط عدد من الطرفين، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى قلوصنا.

وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.