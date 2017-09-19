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محافظ الدقهلية يعلن افتتاح 50 قاعة جديدة بالمدارس التجريبية

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يعلن افتتاح 50 قاعة جديدة بالمدارس التجريبية

08:46 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، افتتاح 50 قاعة جديدة بالمدارس التجريبية لاستيعاب الأطفال الأكبر من خمس سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بعض أولياء الأمور وأطفالهم داخل مكتبه، حيث شدد على أولياء الأمور عدم دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات لأي مدرسة حكومية.

من جهته، قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 9 آلاف و455 طفلاً تقدموا بطلبات لدخول المدارس التجريبية في حين يبلغ عدد القاعات المتاحة في المدارس 57 قاعة، وتمت الموافقة في المرحلة الأولى على قبول ألفًا و961 طفلاً لسن أكثر من خمس سنوات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجان مستمرة في جولاتها بين الإدارات التعليمية بناء على توجيهات محافظ الدقهلية، لفتح أكثر من قاعة واحتواء هذه الأعداد حفاظًا على مستقبل هؤلاء الأطفال.​

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