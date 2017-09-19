أردوغان: يجب أن تتراجع حكومة كردستان عن قرار الاستفتاء

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تكافح الإرهاب التي تتمثل في تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني، مشيرًا إلى أن القوات التركية طهرت 243 منطقة سكنية في سوريا من تنظيم "داعش" وقضت على حوالي 3 آلاف داعشي.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "هناك جهات تستخدم "داعش" من أجل تحقيق أهدافها الشخصية أيضًا".

وشدد أردوغان على أهمية الحفاظ على وحدة العراق وتجنب تحركات يمكن أن تخلق أزمات جديدة، مطالبًا حكومة كردستان بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بإجراء استفتاء على استقلال الإقليم".