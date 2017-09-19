أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أردوغان: يجب أن تتراجع حكومة كردستان عن قرار الاستفتاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان: يجب أن تتراجع حكومة كردستان عن قرار الاستفتاء

08:59 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أردوغان: يجب أن تتراجع حكومة كردستان عن قرار الاستفتاء

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تكافح الإرهاب التي تتمثل في تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني، مشيرًا إلى أن القوات التركية طهرت 243 منطقة سكنية في سوريا من تنظيم "داعش" وقضت على حوالي 3 آلاف داعشي.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "هناك جهات تستخدم "داعش" من أجل تحقيق أهدافها الشخصية أيضًا".

وشدد أردوغان على أهمية الحفاظ على وحدة العراق وتجنب تحركات يمكن أن تخلق أزمات جديدة، مطالبًا حكومة كردستان بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بإجراء استفتاء على استقلال الإقليم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أردوغان: ما يحدث لمسلمي الروهينجا "تطهير عرقي"

    أخبار

  • أردوغان: العنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق

    أخبار

  • أردوغان: أنفقنا 30 مليار دولار على اللاجئين

    أخبار

  • يشيد بالتقدم الأمريكي ضد تنظيم الدولة

    أخبار

إعلان

bd198944cb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية