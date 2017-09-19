أردوغان: العنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق
أردوغان: العنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق
08:54 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتمنى أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام هدفها السلام والاستقرار.
وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "كراهية الأجانب والعنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق"، مضيفًا: "يمكن التغلب على كل هذه السلبيات بالتعاون وتطوير نظرة جديدة من أجل السلام العالمي.
وأضاف: "لا يمكن أن نترك الأزمات دون إيجاد حلول، فمن أجل عالم أكثر أمنًا يجب أن نتحمل مسؤوليتانا جميعًا".
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