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أردوغان: العنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق

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مصراوي Masrawy

أردوغان: العنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق

08:54 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أردوغان: العنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتمنى أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام هدفها السلام والاستقرار.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "كراهية الأجانب والعنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق"، مضيفًا: "يمكن التغلب على كل هذه السلبيات بالتعاون وتطوير نظرة جديدة من أجل السلام العالمي.

وأضاف: "لا يمكن أن نترك الأزمات دون إيجاد حلول، فمن أجل عالم أكثر أمنًا يجب أن نتحمل مسؤوليتانا جميعًا".

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