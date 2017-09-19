أردوغان: العنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتمنى أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام هدفها السلام والاستقرار.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "كراهية الأجانب والعنصرية ومعادة الإسلام مستمرة بأبشع الطرق"، مضيفًا: "يمكن التغلب على كل هذه السلبيات بالتعاون وتطوير نظرة جديدة من أجل السلام العالمي.

وأضاف: "لا يمكن أن نترك الأزمات دون إيجاد حلول، فمن أجل عالم أكثر أمنًا يجب أن نتحمل مسؤوليتانا جميعًا".