السياحة والري تبحثان مشكلات الرحلات الطويلة للفنادق العائمة

كتب - مصطفى المنشاوي:

عقد مسئولو وزارتي السياحة والري والموارد المائية، اجتماعا لبحث المشكلات التي تواجه رحلات الفنادق العائمة الطويلة بين القاهرة وأسوان وطرق حلها؛ وذلك في إطار التنسيق القائم بين وزارة السياحة وهيئة النقل النهري لتعزيز نمط السياحة النيلية التي تميز المقصد المصري وبما يسهم بدوره في تنشيط الحركة السياحية بوجه عام.

وحضر الاجتماع كل من نائب وزير السياحة السيدة عادلة رجب، ووكيل أول وزارة الموارد المائية والري رجب عبد العظيم، ورئيس هيئة النقل النهري اللواء رضا إسماعيل، ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة الأستاذ عبد الفتاح العاصي، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري وملاك الفنادق العائمة.

وتناول الاجتماع مناقشة المشكلات التي تواجه رحلات الفنادق العائمة الطويلة بين القاهرة وأسوان الخاصة بالمرور بالمجرى الملاحي وعند الأهوسة، وتم الاتفاق على التنسيق التام بين وزارتي السياحة والموارد المائية والري وملاك الفنادق العائمة في هذا الأمر، وعلى أن يتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات على مدار الساعة لعلاج المشكلات التي تطرأ ولتسهيل وتيسير سير الفنادق العائمة بما لا يعرقل الحركة السياحية ويضمن تأمين وسلامة الركاب وتحسين الحركة الملاحية.