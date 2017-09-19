أردوغان: أنفقنا 30 مليار دولار على اللاجئين

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تستضيف 3 ملايين لاجئ سوري إضافة إلى قرابة 200 ألف عراقي، مشيرًا إلى أن أنقرة ساهمت في إطلاق محادثات أستانة لوقف إطلاق النار وتفعيل مرحلة المفاوضات في جنيف التي كانت قد وصلت لطريق مسدود.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "نسعى لاتخاذ كل التدابير من أجل إيواء اللاجئين ومنع تدفقهم إلى أوروبا ونقدم خدماتنا بمعايير تحظى باحترام وتقدير المطلعين على هذا الخدمات، لكننا لا نتلقى الدعم المناسب من المجتمع الدولي وعلى رأسه المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "أنفقنا 30 مليار دولار على اللاجئين، وبينما وعد الاتحاد الأوروبي بتوفير 6 مليارات يوروا لدعم اللاجئين، لكن ما وصل لا يتخطى مليار واحد وهي مبالغ لا تكفي".