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فلاحو كفر الشيخ يحملون صور عبد الناصر والسيسى بميدان النصر

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فلاحو كفر الشيخ يحملون صور عبد الناصر والسيسى بميدان النصر فلاحو كفر الشيخ يحملون صور عبد الناصر والسيسى بميدان النصر

تواجد عدد كبير من الفلاحين والفلاحات من قرى مركز كفر الشيخ وهم يحملون صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الأسبق محمد أنور السادات، والفريق أول عبد الفتاح السيسى يطوفون ميدان النصر وسط الزغاريد، معلنين تفويضهم لوزير الدفاع فى حربه على الإرهاب.

وقالت ليلى محمد "ربة منزل" لـ"اليوم السابع"، إننا نفوض الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى حربه على الإرهاب، مضيفة "للأسف أن الإخوان المسلمين ظنوا أن الحرب على الإرهاب هى حرب عليهم وتصريح للسيسى بفض اعتصام رابعة العدوية، وهذا فهم قاصر فالتظاهر السلمى مكفول للجميع، ولكن التخريب والتدمير فى سيناء وغيرها نرفضه تماماً".

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