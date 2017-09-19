أمير قطر: سنواصل جهودنا للوساطة في الأزمات الدولية
أمير قطر: سنواصل جهودنا للوساطة في الأزمات الدولية
08:32 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
كتب - علاء المطيري:
قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن قطر حصلت على المرتبة الأولى عالميًا والـ33 عالميًا في مجال التنمية البشرية.
وتابع في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: قطر لن تألوا جهدًا على تعزيز جهود الأمم المتحدة في دعم السلم والأمن في العالم"، مضيفًا: "ستواصل قطر جهودها للوساطة في الأزمات".
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