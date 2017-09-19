ماكرون يدعو إلي تعيين "ممثل أممي" لحماية الصحفيين في العالم

نيويورك - (أ ش أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون إلي تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لحماية الصحفيين في العالم في إطار حماية الصحفيين من المخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم.

وشدد الرئيس ماكرون، في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، مساء الثلاثاء، علي أن حرية التعبير هي معركة الساعة ولاتقل أهمية عن غيرها، داعيا إلي حماية من يفكرون و يعبرون لحماية حرية الصحافة.

ولفت إلي أن التصدي للإرهاب وتشنج عالمنا لا يمكن لهما أن يبررا تقويض هذه الحرية.