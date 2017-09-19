أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ماكرون يدعو إلي تعيين "ممثل أممي" لحماية الصحفيين في العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ماكرون يدعو إلي تعيين "ممثل أممي" لحماية الصحفيين في العالم

08:31 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون

نيويورك - (أ ش أ):
دعا الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون إلي تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لحماية الصحفيين في العالم في إطار حماية الصحفيين من المخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم.

وشدد الرئيس ماكرون، في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، مساء الثلاثاء، علي أن حرية التعبير هي معركة الساعة ولاتقل أهمية عن غيرها، داعيا إلي حماية من يفكرون و يعبرون لحماية حرية الصحافة.

ولفت إلي أن التصدي للإرهاب وتشنج عالمنا لا يمكن لهما أن يبررا تقويض هذه الحرية.

هذا المحتوى من

5bf35cb870.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمير قطر: سنواصل جهودنا للوساطة في الأزمات الدولية

    أخبار

  • الرئيس النيجيري يشكر ميركل لدورها في تخفيف أزمة اللاجئين

    أخبار

  • أمير قطر: لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب

    أخبار

  • أمير قطر: دول الحصار تأمل تأثيرًا في اقتصادنا

    أخبار

إعلان

9386fccbdf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا