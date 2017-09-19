الرئيس الأيرلندي: المناطق الريفية تواجه تحديا كبيرا في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
الرئيس الأيرلندي: المناطق الريفية تواجه تحديا كبيرا في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
08:31 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس الايرلندي مايكل دي هيجينز
لندن - (د ب أ):
قال الرئيس الايرلندي مايكل دي هيجينز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه "تحديا كبيرا لإحياء وتنشيط" المناطق الريفية وسط عدم اليقين بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "انها لحظة حاسمة بالنسبة لأيرلندا".
وقال هيجينز، أثناء افتتاح البطولة الوطنية الـ 86 لفلاحة الأرض: "فقدان المجتمعات الريفية النابضة والقابلة للحياة ليس أمرا حتميا، كما أنه ليس نتيجة لبعض الظواهر الطبيعية التي لا يمكن تغييرها، والتي جرى تقديمها بشكل كسول على أنها طريقة العالم".
وأشار إلى أن انخفاض الجنيه البريطاني ألحق ضررا بالصادرات الايرلندية مما أدى إلى تضرر العديد من الشركات الزراعية، بما يكلف البلاد حوالى 650 مليون يورو (780 مليون دولار) و"يخلق خطر تعزيز عدم اليقين في الاستثمار".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بريطانيا تجمّد برنامج تدريب الجيش البورمي بسبب ازمة الروهينجا
-
سلاح بريطاني لقطر.. صفقة اقتصادية لا تخلو من رسائل سياسية
-
وزير الدفاع البريطاني: لا نؤيد استفتاء استقلال اقليم كردستان
-
قطر تشتري 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون من بريطانيا
إعلان
إعلان