أمير قطر: نحارب الإرهاب وأدلة دول المقاطعة ضدنا لم تظهر

كتب - علاء المطيري:

قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن دول المقاطعة وعدت في السابق بأن تقدم أدلة على التهم التي تسوقها ضد قطر، مضيفًا: "هذه الأدلة لم تصل ولم تظهر".

وتابع ، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "إن قطر تحارب الإرهاب وتساهم في تجفيف منابعه بالمساهمة في تعليم 7 ملايين طفل حول العالم لحمايتهم من الوقوع في براسنه".​