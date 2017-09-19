أمير قطر: نحارب الإرهاب وأدلة دول المقاطعة ضدنا لم تظهر
أمير قطر: نحارب الإرهاب وأدلة دول المقاطعة ضدنا لم تظهر
08:28 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
أمير قطر
كتب - علاء المطيري:
قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن دول المقاطعة وعدت في السابق بأن تقدم أدلة على التهم التي تسوقها ضد قطر، مضيفًا: "هذه الأدلة لم تصل ولم تظهر".
وتابع ، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "إن قطر تحارب الإرهاب وتساهم في تجفيف منابعه بالمساهمة في تعليم 7 ملايين طفل حول العالم لحمايتهم من الوقوع في براسنه".
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