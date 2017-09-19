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الرئيس النيجيري يشكر ميركل لدورها في تخفيف أزمة اللاجئين

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مصراوي Masrawy

الرئيس النيجيري يشكر ميركل لدورها في تخفيف أزمة اللاجئين

08:26 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئيس النيجيري يشكر ميركل لدورها في تخفيف أزمة اللاجئين

الرئيس النيجيري محمد بوهاري

نيويورك - (د ب أ):
أعرب الرئيس النيجيري محمد بوهاري عن شكره للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدورها في تخفيف أزمة اللاجئين وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، في أول ظهور علني له منذ شهور بسبب اعتلال صحته.

وكانت كلمة بوهاري أمام قادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في نيويورك، تمثل أول ظهور للرئيس النيجيرى (74 عاما) علنا بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في لندن لتلقي العلاج الطبي بسبب حالة مرضية لم يكشف عنها.

وأعرب بوهارى عن شكره للأمم المتحدة لدورها في المساعدة على استقرار حالة آلاف المدنيين الذين سقطوا في الصراعات الدائرة في سورية والعراق وأفغانستان.

وقال بوهاري "على وجه الخصوص، يجب أن نشكر جميعا حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تحت القيادة المستنيرة للمستشارة أنجيلا ميركل وحكومات إيطاليا واليونان وتركيا لمساعدة مئات الآلاف من اللاجئين".

وكان بوهاري قد عاد إلى أبوجا ، قادماً من لندن في 19 أغسطس ونادرا ما كان يظهر في العلن.

ودفعت التكهنات حول صحة الرئيس، كثير من النيجيريين للمطالبة بأن يكشف بوهاري عن حالته الصحية أو أن يتنحى عن منصبه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية ، فيمي اديسينا في بيان انه من غير الواضح متى سيعود بوهاري إلى نيجيريا، إلا أنه "سيتوقف في لندن في طريق عودته للبلاد".

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