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مجدي الجلاد يصل مؤتمر إعلان تفاصيل شراء "تواصل" لشبكة "الحياة"

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مصراوي Masrawy

مجدي الجلاد يصل مؤتمر إعلان تفاصيل شراء "تواصل" لشبكة "الحياة"

08:56 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الكاتب مجدي الجلاد

كتب ــ مصطفى المنشاوي وندى شريف:

وصل الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، قبل قليل، إلى المؤتمر الصحفي الذي تعقده مجموعة "تواصل" الإعلامية، بأحد فنادق القاهرة، لإعلان تفاصيل شراء قنوات الحياة.

كما يحضر المؤتمر، شريف خالد العضو المنتدب لشركة "تواصل"، والفنان محمد صبحي، ورجل الأعمال كامل أبو علي، والإعلامي عمرو الليثي.

ويأتي إعلان "تواصل" عن مؤتمرها الصحفي للرد على كثير من الشائعات التي أحاطت بصفقة شراء قنوات الحياة خلال الساعات التالية للإعلان عنها.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتى "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة. ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى عزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

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