السيسي ورئيس البرازيل يؤكدان تطلعهما لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري

القاهرة - مصراوي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البرازيل "ميشل تامر"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، مشيداً بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس البرازيلي أشاد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد تدعيم الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن تقديره لما يجمع بين البلدين من علاقات قوية، مؤكداً أهمية الدفع قدماً بالتعاون الثنائي فى المجالات المختلفة.

ورحب الرئيس البرازيلي بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، منوهاً إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون فى هذين المجالين.

وذكر السفير علاء يوسف،أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث رحب الرئيسان بإنهاء إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور، والذي يضم في عضويته البرازيل، بما يُسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الميركوسور.

وتباحث الرئيسان حول امكانية الاستفادة من موقع مصر كنقطة انطلاق للمنتجات البرازيلية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لاسيما فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بهاتين المنطقتين.

وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خاصة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام، وإصلاح مجلس الأمن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في إطار التعاون جنوب-جنوب، ومجموعة الـ77.

ووجه رئيس البرازيل الدعوة للرئيس السيسي لزيارة البرازيل، وهو ما رحب به الرئيس معرباً عن تطلعه لاتمامها خلال الفترة القادمة.