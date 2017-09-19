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السيسي يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع قبرص.. ويشيد بمواقفها الداعمة لمصر

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مصراوي Masrawy

يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع قبرص.. ويشيد بمواقفها الداعمة لمصر

08:30 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

السيسي يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع قبرص.. ويشيد بمواقفها الداعمة لمصر

الرئيس السيسي والرئيس القبرصي

القاهرة - مصراوي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، مشيداً بمواقف قبرص الداعمة لمصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ورحب الرئيس السيسي بالتعاون القائم بين الجانبين في شتي المجالات، وخاصة فى مجال الطاقة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تكثيف التعاون بين البلدين، سواء فى الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين وقبرص واليونان.

كما أكد الرئيس ضرورة المضي قدماً فى تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثي بما يساهم في جعل هذه الآليه نموذجاً يحتذي به للتعاون بين دول البحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس قبرص أكد من جانبه خصوصية العلاقات المصرية القبرصية وما تتميز به من قوة، مرحباً بما شهده التعاون الثنائي من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الخطوات الملموسة التي تحققت فى إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وأعرب الرئيس القبرصي فى هذا الإطار عن تطلعه لاستضافة بلاده للقمة الثلاثية القادمة فى شهر نوفمبر القادم.

كما أشاد الرئيس القبرصي بدعم مصر للقضية القبرصية وفقاً لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكداً وقوف بلاده مع مصر ودعمها لها فى مختلف المحافل والمنظمات الدولية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيسين ناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تطرق اللقاء إلى أخر التطورات على الصعيد الإقليمي وسبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي يمر بها الشرق الأوسط.

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مصراوي Masrawy

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