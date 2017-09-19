المتحدث العسكرى ينشر تفاصيل لقاء وزير الدفاع بطلبة كلية الضباط الاحتياط

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نشر العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، كلمة الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، وذلك على هامش لقائه بأعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الضباط الاحتياط.

من جانبه، أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة لا تألو جهدًا في توفير كافة الإمكانات لبناء قوات عصرية قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته، مشيرًا لما تشهده منطقتنا من تحديات ومخاطر على كافة الأصعدة وما يقتضيه ذلك من تطوير وتحديث للمنظومات التدريبية والقتالية وبناء القواعد العسكرية المجهزة وفقاً لأحدث النظم العالمية، لتظل القوات المسلحة بكافة أفرعها وتخصصاتها درعًا قويًا يحمي الوطن وحصنا منيعا لشعبه العظيم.

جاء ذلك خلال لقاءه أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الضباط الاحتياط، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار التي روت دماؤهم عزة وكرامة مصر.

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وأشار القائد العام أن القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم لمسؤلياتهم وحفاظهم على أمن مصر القومي، ماضية بكل عزيمة في معاونة جهود الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية لاستكمال ما بدأته من مسيرة الإنجازات والمشروعات التنموية الكبري للإرتقاء مصر وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها، لتعود إلى سابق عهدها وطنا آمنا مستقرا، مقدما التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون الغالي والنفيس حفاظا على استقرار الوطن والقضاء على الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار الشعوب.

وأدار القائد العام حوارًا مع طلبة الكلية استعرض خلاله العديد من الموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى ما تبذله مصر من جهود إقليمية ودولية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وطالب طلبة الكلية بأن يكونوا قدوة في التمسك بالقيم والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية والتحلي بعقيدة الانتباه، مؤكدًا أن مصر والقوات المسلحة في انتظار المزيد منهم للاستفادة من خبراتهم العلمية في تخصصاتهم المختلفة بعد إعدادهم وتأهيلهم للحياة العسكرية، مشيرًا إلى أن كلية الضباط الاحتياط تمثل مع باقي الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية في إمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية الخلاقة لتواصل بهم دورها في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

وقام القائد العام بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، نظرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.