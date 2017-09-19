محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

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كتب ـ محمد ممدوح

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على إزالة كافة تعديات الباعة الجائلين على الميادين والشوارع الرئيسية وخاصة أمام موقف الأزهر، نظرًا لما يسببه من عائق كبير أمام دخول وخروج السيارات من وإلى الموقف ويتسبب في خلق أزمة مرورية.

وأشار المحافظ، خلال جولته اليوم الثلاثاء بشوارع المحافظة، إلى قيام الأجهزة التنفيذية في وقت سابق بإنشاء باكيات للباعة الجائلين بمثابة أماكن ثابتة لهم للقضاء على انتشارهم العشوائي داخل الموقف وبالمنطقة المحيطة به.

وأمر الدسوقي مسؤولى حي شرق وشرطة المرافق وإدارة المواقف بمنع الباعة الجائلين من التواجد داخل موقف الأزهر، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمنطقة المحيطة به أسفل كوبري فيصل وأمام سوق الباعة الجائلين بمنطقة الحمراء.

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وشدد على ضرورة التزام الباعة بالتواجد داخل السوق وبالباكيات المخصصة لهم بالمساحة المحددة دون تعدٍ على الشارع، مطالبًا الباعة الجائلين أمام وداخل مواقف السيارات بضرورة الحفاظ على نظافة الموقف وإزالة المخلفات الناتجة عن عمليات البيع والشراء، حفاظًا على البيئة المحيطة بموقف السيارات والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد المحافظة، إنه تم التنسيق مع شرطة المرافق ومسؤولى الأحياء بإزالة كافة التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية صباحا ومساء دون توقف، لضبط ورفع أي إشغالات بها تعوق المارة، ولفت إلى استحسان المواطنين لحملات إزالة الإشغالات.