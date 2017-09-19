جامعة بنها تنظم احتفالية لاختيار العامل المثالي

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وافق مجلس جامعة بنها في القليوبية على الاقتراح الذي عرضه رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي بتكريم العامل المثالي.

وقرر مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن يتم حفل تكريم للعامل المثالي كل ثلاثة أشهر، لإتاحة الفرصة أمام جميع العاملين لبذل الجهود بما يحفزهم على اختيار العامل المثالي 4 مرات في العام، لأول مرة في تاريخ الجامعة منذ إنشائها.

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وقال رئيس الجامعة خلال الاجتماع إن هذا التقليد الذي بدأ في الجامعة باختيار الأم المثالية وجد ترحيبًا كبيرًا من جميع العاملين وحقق طفرة في الأداء بما شجع على طرح هذا الاقتراح باختيار العامل المثالي 4 مرات في العام.