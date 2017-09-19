أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

جامعة بنها تنظم احتفالية لاختيار العامل المثالي

Google+ Print
جامعة بنها تنظم احتفالية لاختيار العامل المثالي جامعة بنها تنظم احتفالية لاختيار العامل المثالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وافق مجلس جامعة بنها في القليوبية على الاقتراح الذي عرضه رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي بتكريم العامل المثالي.

وقرر مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن يتم حفل تكريم للعامل المثالي كل ثلاثة أشهر، لإتاحة الفرصة أمام جميع العاملين لبذل الجهود بما يحفزهم على اختيار العامل المثالي 4 مرات في العام، لأول مرة في تاريخ الجامعة منذ إنشائها.

شاهد أيضا

وقال رئيس الجامعة خلال الاجتماع إن هذا التقليد الذي بدأ في الجامعة باختيار الأم المثالية وجد ترحيبًا كبيرًا من جميع العاملين وحقق طفرة في الأداء بما شجع على طرح هذا الاقتراح باختيار العامل المثالي 4 مرات في العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»