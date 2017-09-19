علاء عابد: لقاء تميم مع مدير «هيومن رايتس ووتش» يثبت تمويل قطر لهذه المنظمة

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استقبال الامير تميم اليوم لـ«كينيث روث» المدير التنفيذى لمؤسسة هيومن رايتس ووتش يُعد دليلا دامغا على العلاقة المريبة التى سبق وأشرنا إليها بين الأمير تميم وتلك المنظمة، حيث تم استقبال المدير التنفيذى للمنظمة من قبل تميم كرئيس دولة وليس مجرد مدير تنفيذى لمنظمة أهلية وكأنه يقدم الشكر له على التقرير المسيس الذى أصدرته المنظمة مؤخرا عن مصر.

وأضاف عابد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه لا يستغرب هذه المقابله فكلاً من تميم وكينيث روث تجمعهما ذات المواقف العدائية تجاه مصر ومؤسساتها وكلاهما اعتاد مهاجمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بل والتحريض ضد مصر في كل المحافل الدولية.

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وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن من شكك فيما سبق وصرحت به عن تمويل قطر لهذه المنظمه المنحازة عليه أن يراجع نفسه ويرى هذه المقابلة بعين الحقيقة ويتأكد أن هذه المنظمة مجرد وكيل بأجر لمن يدفع، والدليل على ذلك ما صرح به «كينيث روث» الشهر الماضى من أن قطر فوق مستوى الشبهات فى تحد واضح لكافة المستندات التى تثبت تورط أمير قطر في دعم الارهاب.