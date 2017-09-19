أمير قطر: لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب

كتب - علاء المطيري:

قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أجدد الشكر للدول التي تدرك أهمية القانون الدولي.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب، بينما يجب أن يتم مكافحته بوسائل ثقافية وتعليمية تساهم في منع انتشاره".

وشدد أمير قطر على أن قضايا الشرق الأوسط تمثل التهديد الأكبر للأمن والسلم الدوليين، مضيفًا: "لا تزال إسرائيل تمثل عائقًا أمام تحقيق السلام في المنطقة وخلق التعاون على الأرض وتهويد القدس".