أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أمير قطر: لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمير قطر: لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب

08:25 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أمير قطر: لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب

أمير قطر

كتب - علاء المطيري:
قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أجدد الشكر للدول التي تدرك أهمية القانون الدولي.

وتابع - في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "لا خيار أمام حكومات العالم إلا المواجهة الأمنية للإرهاب، بينما يجب أن يتم مكافحته بوسائل ثقافية وتعليمية تساهم في منع انتشاره".

وشدد أمير قطر على أن قضايا الشرق الأوسط تمثل التهديد الأكبر للأمن والسلم الدوليين، مضيفًا: "لا تزال إسرائيل تمثل عائقًا أمام تحقيق السلام في المنطقة وخلق التعاون على الأرض وتهويد القدس".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمير قطر: نحارب الإرهاب وأدلة دول المقاطعة ضدنا لم تظهر

    أخبار

  • أمير قطر: دول الحصار تأمل تأثيرًا في اقتصادنا

    أخبار

  • تميم بن حمد: دول الجوار تصورت أنه يمكن إخضاع قطر

    أخبار

  • أمير قطر: آن الآوان لتسوية النزاعات بالحوار

    أخبار

إعلان

172ee6f9f1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا