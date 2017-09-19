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أمير قطر: دول الحصار تأمل تأثيرًا في اقتصادنا

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مصراوي Masrawy

أمير قطر: دول الحصار تأمل تأثيرًا في اقتصادنا

08:22 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أمير قطر: دول الحصار تأمل تأثيرًا في اقتصادنا

أمير قطر

كتب - علاء المطيري:
قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن دول ما وصفه بـ "الحصار" تأمل أن يحدث ذلك أثرًا على قطر.

وزعم أمير قطر، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن وكالة الأنباء القطرية تعرضت لقرصنة وزيفت تصريحات لأمير دولة ذات سيادة.

وقال: "إن ما تقوم به دول المقاطعة يعد أحد تعريفات الإرهاب"، مشيرًا إلى أن ما تتعرض له قطر يعد انتهاك لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذا الأمر تعداه إلى ملاحقة دول الحصار مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفرض عقوبات بالحبس والغرامة عليهم لمجرد التعبير عن التعاطف مع قطر، مشيرًا إلى أنها مخالفة لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل حق التعبير عن الرأي.​

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مصراوي Masrawy

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