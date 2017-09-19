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تميم بن حمد: دول الجوار تصورت أنه يمكن إخضاع قطر

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مصراوي Masrawy

تميم بن حمد: دول الجوار تصورت أنه يمكن إخضاع قطر

08:18 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

تميم بن حمد: دول الجوار تصورت أنه يمكن إخضاع قطر

أمير قطر

كتب - علاء المطيري:

طالب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العالم بتقديم المساعدات الإنسانية إلى مسملي الروهينجا في ميانمار، مضيفًا: "يجب أن نساعد الشعوب التي تتعرض للحصار".

وتابع خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة، الثلاثاء: "بلدي وشعبي يتعرضان لحصار فرضته دول الجوار منذ 5 يونيو الماضي، وهذا الحصار يتضمن تدمير خطط قطر التنموية".

وقال: "قطر تواصل تنميتها باستخدام معابر بحرية وجوية ليست لتلك الدول سيطرة عليها". وأضاف: "الذين خططوا لهذا الصراع تصورا أنه يمكن إخضاع قطر بوصاية شاملة تفرض عليها".​

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مصراوي Masrawy

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