تعديل فعاليات مليونية "الفرقان" منعا للاحتكاك بمؤيدى الجيش

قام التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالفيوم بتعديل فعاليات "جمعة الفرقان" التى دعا لها التحالف وخرجت مسيراتها من 4 مساجد بمدينة الفيوم وطافت عددا من الأحياء والشوارع، وكان من المقرر أن تستقر فى ميدان السواقى لعمل إفطار جماعى إلا أنه منعا للاحتكاك وحدوث مناوشات خاصة مع وجود عدد كبير من مؤيدى الجيش بميدان السواقى، استجابة لدعوة الفريق عبد الفتاح السيسى لتفويض الجيش لمواجهة الإرهاب عدلت الفعاليات.

وتقرر عدم التوجه للميدان للإفطار الجماعى والاستعاضة عن ذلك بتنظيم مسيرة عقب صلاة التراويح تنطلق من مسجد المعلمين لاستكمال باقى الفعاليات حتى صلاة الفجر .