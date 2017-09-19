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"حازم وشوبير والعدل وراتب".. أبرز المساهمين في مجموعة "تواصل" الإعلامية

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مصراوي Masrawy

"حازم وشوبير والعدل وراتب".. أبرز المساهمين في مجموعة "تواصل" الإعلامية

08:15 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

قنوات الحياة الفضائية

كتب- مصطفى المنشاوي وندي شريف:

كشف شريف خالد، العضو المنتدب لمجموعة "تواصل" الإعلامية، عن تفاصيل شراء شبكة قنوات الحياة الفضائية، والمساهمين فيها.

وأوضح "خالد" خلال كلمته بالمؤتمر الذي تنظمه الشركة بأحد فنادق القاهرة، الثلاثاء، أنه تم تشكيل مجموعة "تواصل" بالشراكة بين 90 اسمًا مساهمًا من بينهم: حازم إمام لاعب السابق، والإعلامي أحمد شوبير، والمنتج محمد العدل، فضلًا عن عدد من رجال الأعمال من بينهم: ياسين منصور وحسن راتب وكامل أبوعلي.

وأشار إلى أن باكورة أعمال الشركة بدأت بالترويج لمصر عبر دول العالم، من خلال مبادرة "مباراة عالمية على الشوطئ المصرية".

وأوضح "خالد" أن فكرة شراء قناة الحياة، جاءت بعد إنهاء صفقة شراء قناة العاصمة التي تأمل المجموعة لأنه تصبح قناة رياضية متميزة، نافياً في الوقت نفسه أي علاقة للبنك التجاري الدولي CIB بالصفقة.

وتابع: "نريد أن تصبح قناة الحياة من القنوات المميزة بمصر لتصبح كيانًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على شراء قناه الحياة بمبلغ مليار و400 مليون جنيه، وتم الاتفاق على دفع 250 مليون جنيه سيتم دفعهم على سنتين، والمبلغ المتبقي سيتم دفعه بعد الاطلاع على كافة المديونيات الخاصة بالقناة.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتي "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة، ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى عزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

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