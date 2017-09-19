أمير قطر: آن الآوان لتسوية النزاعات بالحوار
أمير قطر: آن الآوان لتسوية النزاعات بالحوار
08:14 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
أمير قطر
كتب - علاء المطيري:
أشاد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة على المستوى العالمي. وقال في كلمته أمام اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة، الثلاثاء: "آن الآوان لاستخدام الحوار في تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية".
وأضاف أمير قطر، خلال كلمته: "خطر الإفلات من العقاب عاد ليطل على العالم من جديد، وأصبحت قوة القانون بديلاً عن استخدام القوة". وتابع: "مؤخرًا ينتشر شعورًا بأن الشعوب التي تتعرض للقمع يجب عليها أن تتحمل ذلك بمفردها".
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