أمير قطر: آن الآوان لتسوية النزاعات بالحوار

كتب - علاء المطيري:

أشاد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة على المستوى العالمي. وقال في كلمته أمام اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة، الثلاثاء: "آن الآوان لاستخدام الحوار في تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية".

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته: "خطر الإفلات من العقاب عاد ليطل على العالم من جديد، وأصبحت قوة القانون بديلاً عن استخدام القوة". وتابع: "مؤخرًا ينتشر شعورًا بأن الشعوب التي تتعرض للقمع يجب عليها أن تتحمل ذلك بمفردها".​