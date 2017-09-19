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وزير النقل يتفقد محطة مصر بالإسكندرية ويستقل قطارًا حتى طنطا

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مصراوي Masrawy

وزير النقل يتفقد محطة بالإسكندرية ويستقل قطارًا حتى طنطا

08:05 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

وزير النقل يتفقد محطة مصر بالإسكندرية ويستقل قطارًا حتى طنطا

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

الإسكندرية - أ ش أ:

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتظام العمل بمحطة مصر بالإسكندرية، كما تابع أعمال التطوير التي تتم بها بإجمالي بتكلفة قدرها ١٤٥ مليونًا.

وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة تطوير المحطات، حيث تشمل إحلال وتجديد الأرصفة مع إنشاء خطوط جديدة للحريق وتموين القطارات وكاميرات المراقبة وتحسين واجهة المحطة من الخارج.

وعقب الزيارة، استقل الدكتور هشام عرفات كابينة جرار القطار رقم 88 إلى جوار السائق حتى محطة طنطا للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية والاطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء السير بالقطار والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان مزلقانات وإشارات.

وفي محطة طنطا تفقد الوزير الأرصفة، والتقى الركاب وأكد لهم أن هناك خطة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية من تجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات والإشارات، فضلاً عن تطوير الورشة وتحقيق الجودة الشاملة بها.​

هذا المحتوى من

Asha

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