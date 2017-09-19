بريطانيا تجمّد برنامج تدريب الجيش البورمي بسبب ازمة الروهينجا

لندن - (أ ف ب):

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، تعليق دوراتها التدريبية للجيش البورمي في ظل أعمال العنف في ولاية راخين و"انتهاكات حقوق الانسان" التي تتعرض لها اقلية الروهينجا المسلمة.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان أنه "في ظل العنف المستمر في ولاية راخين والأزمة الإنسانية المتزايدة الناجمة عنها وقلقنا العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث، قررنا تعليق الدورات التدريبية للجيش البورمي حتى التوصل الى حل مقبول للاوضاع الحالية".

وتمزق أعمال العنف الطائفية ولاية راخين في غرب بورما منذ أن شن مسلحون من الروهينجا هجمات دامية على مواقع الشرطة في 25 اغسطس.

وأسفرت عملية للجيش عن مقتل عشرات الاشخاص وفرار نحو 420 الفا من الروهينجا إلى بنغلادش المجاورة.

وأضاف المتحدث "ندعو القوات المسلحة البورمية إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف فى راخين وضمان حماية جميع المدنيين والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الانسانية وتسهيل تنفيذ الحكومة المدنية لتوصيات اللجنة الاستشارية في راخين كاملة".

وكانت اللجنة التي استمر عملها عاما بقيادة الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان مكلفة معالجة الانقسامات بين الروهينغا والبوذيين.

وكان معاون وزير الخارجية البريطاني مارك فيلد، قال إن القوات المسلحة البريطانية قدمت للجيش البورمي دورات مهنية تركز على التدريب اللغوي والحكم والمساءلة والاخلاق وحقوق الانسان والقانون الدولي.

واضاف أمام البرلمان، في الخامس من سبتمبر، أن "تدريبهم على الطريقة التي تعمل بها الجيوش الحديثة في الديموقراطيات اكثر فعالية من عزلهم".

وأكد أن بريطانيا لا تقوم بتدريبات قتالية.

وأضاف أن "المملكة المتحدة ستظل تؤيد بقوة استمرار الحظر الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على تزويد بورما بالسلاح".

وبريطانيا هي القوة الاستعمارية السابقة في بورما التي حصلت على الاستقلال العام 1948.