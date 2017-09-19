بدء مؤتمر "تواصل" لإعلان تفاصيل شراء شبكة قنوات الحياة

كتب - مصطفى المنشاوي وندى الشريف:

بدأ قبل قليل، المؤتمر الذي تنظمه مجموعة "تواصل" الإعلامية بأحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن كافة تفاصيل صفقة شرائها لشبكة قنوات الحياة، وقائمة المساهمين في المجموعة الإعلامية.

ومن بين الحضور، شريف خالد العضو المنتدب لمجموعة "تواصل"، والفنان محمد صبحي، والإعلامي عمرو الليثي، ورجل الأعمال كامل أبو علي.

كما يأتي المؤتمر للرد على كثير من الشائعات التي أحاطت بصفقة شراء قناة الحياة، ولنفي وجود أي صلة للبنك التجاري الدولي CIB بهذه الصفقة.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتي "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة، ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى لعزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.