أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بدء مؤتمر "تواصل" لإعلان تفاصيل شراء شبكة قنوات الحياة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء مؤتمر "تواصل" لإعلان تفاصيل شراء قنوات الحياة

07:58 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

شبكة قنوات الحياة

كتب - مصطفى المنشاوي وندى الشريف:

بدأ قبل قليل، المؤتمر الذي تنظمه مجموعة "تواصل" الإعلامية بأحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن كافة تفاصيل صفقة شرائها لشبكة قنوات الحياة، وقائمة المساهمين في المجموعة الإعلامية.

ومن بين الحضور، شريف خالد العضو المنتدب لمجموعة "تواصل"، والفنان محمد صبحي، والإعلامي عمرو الليثي، ورجل الأعمال كامل أبو علي.

كما يأتي المؤتمر للرد على كثير من الشائعات التي أحاطت بصفقة شراء قناة الحياة، ولنفي وجود أي صلة للبنك التجاري الدولي CIB بهذه الصفقة.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتي "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة، ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى لعزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تواصل" تعقد مؤتمرًا الأسبوع المقبل لإعلان تفاصيل شراء "الحياة"..

    أخبار

  • بالصور- تكريم كارلوس وسلجادو في حفل إطلاق إذاعة "D.R.N"

    أخبار

  • شريف خالد: قريبا فرع جديد لفالكون في أمريكا.. وانطلاق "D.R.N"​ غدًا

    أخبار

  • 19 يوليو.. "فالكون" تطلق إذاعة "D.R.N" بعد شهر من البث التجريبي

    أخبار

إعلان

1d8d78875a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"