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إخلاء سبيل طالب اُتهم بانتحال صفة طبيب بمستشفى في بني سويف

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل طالب اُتهم بانتحال صفة طبيب بمستشفى في بني سويف

07:51 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إخلاء سبيل طالب اُتهم بانتحال صفة طبيب بمستشفى في بني سويف

مستشفى سمسطا المركزي

بني سويف ـ أحمد كامل:
أخلت نيابة مركز شرطة سمسطا جنوبي غرب بني سويف سبيل طالب بالفرقة الخامسة في كلية الطب، بعد ضبطه داخل مستشفى سمسطا المركزي في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بتهمة انتحال صفة طبيب نوباتجية.

واستدعت النيابة طاقم التمريض وأفراد الأمن الإداري بالمستشفى للاستماع إلى أقوالهم في تواجد الطالب بقسم الاستقبال والطوارئ، حيث تبين أنه حضر إلى المستشفى للتدريب، فأخلي سبيله.

وكانت زيارة مفاجئة للدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة دعاء الروبي مدير الطوارئ بالمديرية، على مستشفى سمسطا المركزي، أمس، كشفت وجود الطالب داخل المستشفى يؤدي مهام الطبيب، فحررت مذكرة بالواقعة، وأخطر مركز شرطة سمسطا الذي ألقت قوة تابعة له على الطالب.

وبدأت النيابة تحقيقاتها اليوم مع الطالب وأصدرت قرارها بإخلاء سبيله بعد تبين أنه كان متواجدًا بالمستشفى للتدريب.​

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