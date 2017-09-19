محلل سياسي: بيانات الأسرة الحاكمة بقطر تُزعج نظام تميم

كتبت- عزة صقر:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البيانين الصادرين عن الشيخ عبد الله آل ثاني، وسلطان آل ثاني، يؤكدان وجود انشقاقات بين أفراد الأسرة الحاكمة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المعارضين المُحتجين على سياسة تميم بن حمد أمير قطر، والذين يرفضون الوضع الراهن بين قطر والدول العربية.

وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد كبار أعضاء الأسرة الأميرية في قطر، وحفيد مؤسس الدولة، دعا "عقلاء" الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد، إلى اجتماع أخوي وعائلي، من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية، واستجاب عضو الأسرة الحاكمة الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني لهذه الدعوة.

وأضاف "فهمي" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه من المبكر القول أن بيان "عبد الله آل ثاني" يُشير إلى اعتراف قطر بالهزيمة لأنه جاء ليحدد أطُر الحل وإحداث التفاعل مع دول الجوار مثل السعودية، موضحًا أن البيان اعترف بشكلٍ مباشر بأنه يجب على قطر أن تغير من سياستها.

وأوضح أن البيان قوي ومؤثر ويبعث رسائل سياسية هامة منها مناشدة السياسة الداخلية القطرية لتُغير من سياستها ونهجهها وتكف عن التعنت.

وأكد "فهمي" أن البيان جاء بصورة إعلامية لتحريك المياة الراكدة داخل الأسرة، لافتًا إلى أنه يزعج الأسرة الحاكمة ويحدث انشقاقات بداخل الأسرة بشكل أكبر.