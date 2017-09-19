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بالأسماء.. ننشر الجزء الثالث من الحركة القضائية الجديدة

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. ننشر الجزء الثالث من الحركة القضائية الجديدة

07:44 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

بالأسماء.. ننشر الجزء الثالث من الحركة القضائية الجديدة

مجلس القضاء الأعلى

كتب - طارق سمير:

حصل "مصراوي" على الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2017/2018، والتي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا.

وراعت الحركة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.

وتعتمد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذا نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية محامين العموم.

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مصراوي Masrawy

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