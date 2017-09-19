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ترامب يشيد بالتقدم الأمريكي ضد تنظيم الدولة

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مصراوي Masrawy

يشيد بالتقدم الأمريكي ضد تنظيم الدولة

07:41 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ترامب يشيد بالتقدم الأمريكي ضد تنظيم الدولة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة العالم اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إن المكاسب التي تحققت في المعركة ضد قوات تنظيم الدولة "داعش" في سورية والعراق منذ توليه مهام منصبه في يناير الماضي تجاوزت ما تم تحقيقه من تقدم في غضون السنوات السابقة.

وتعهد ترامب "بسحق الإرهابيين الخاسرين" قائلا إن "الوقت قد حان لفضح وتحميل الدول المسؤولة عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية بما فيها ايدولوجية تنظيم الدولة "داعش" الوضيعة والشريرة" المسؤولية عن ذلك .

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