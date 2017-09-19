ترامب يشيد بالتقدم الأمريكي ضد تنظيم الدولة
ترامب يشيد بالتقدم الأمريكي ضد تنظيم الدولة
07:41 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نيويورك - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة العالم اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إن المكاسب التي تحققت في المعركة ضد قوات تنظيم الدولة "داعش" في سورية والعراق منذ توليه مهام منصبه في يناير الماضي تجاوزت ما تم تحقيقه من تقدم في غضون السنوات السابقة.
وتعهد ترامب "بسحق الإرهابيين الخاسرين" قائلا إن "الوقت قد حان لفضح وتحميل الدول المسؤولة عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية بما فيها ايدولوجية تنظيم الدولة "داعش" الوضيعة والشريرة" المسؤولية عن ذلك .
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