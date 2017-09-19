ترامب: تدفق اللاجئين " غير عادل" بالنسبة لبلدانهم الأصلية أو الدول المستضيفة لهم

نيويورك - (د ب أ)ك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن التحركات الجماعية للاجئين عبر الحدود الدولية "غير عادلة" لكل من الدول التي تستضيف المهاجرين أو بلدانهم الاصلية.

وأكد ترامب، الذى سعى لوقف البرنامج الأمريكي للاجئين، أن مساعدة اللاجئين في مناطقهم الأصلية أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتوطينهم في الولايات المتحدة.

وتابع ترامب أن خسارة المواطنين تستنزف رأس المال البشرى في دولهم، وتقلل الضغط من أجل الاصلاحات الضرورية.

وأشار ترامب إلى أن خسارة المواطنين تخلق تحديات اقتصادية في الأوطان الجديدة للاجئين، ويتحمل تكلفتها بشكل كبير المواطنون أصحاب الدخل المنخفض، الذين غالبا ما تتجاهلهم وسائل الاعلام وحكوماتهم".