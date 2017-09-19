ترامب يقول إن العالم يواجه الأمل والمخاطر
ترامب يقول إن العالم يواجه الأمل والمخاطر
07:38 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
نيويورك - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، فى خطابه الأول أمام الجمعية العامة، إن العالم يواجه "فترة من الأمل الهائل في مستقبل مزدهر والمخاطر الكبيرة".
وأشار ترامب إلى "الإمكانات الهائلة التي تنتظر إطلاقها" من خلال الانجازات الاقتصادية والطبية والتكنولوجية،و لكنه حذر من "المخاطر المتزايدة التي تهدد كل ما نعتز به ونقدره" بما في ذلك الإرهابيون والأنظمة المارقة و"الاسلحة الأكثر تدميرا المعروفة للبشرية".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ترامب: تدفق اللاجئين " غير عادل" بالنسبة لبلدانهم الأصلية أو الدول
-
سويسرا تطالب بمنظمة أمم متحدة أقوى
-
نتنياهو يشيد بخطاب ترامب في الأمم المتحدة
-
ماكرون: يجب أن نحارب الإرهاب بالعلم
إعلان
إعلان