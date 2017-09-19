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ترامب يقول إن العالم يواجه الأمل والمخاطر

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مصراوي Masrawy

يقول إن العالم يواجه الأمل والمخاطر

07:38 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ترامب يقول إن العالم يواجه الأمل والمخاطر

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، فى خطابه الأول أمام الجمعية العامة، إن العالم يواجه "فترة من الأمل الهائل في مستقبل مزدهر والمخاطر الكبيرة".

وأشار ترامب إلى "الإمكانات الهائلة التي تنتظر إطلاقها" من خلال الانجازات الاقتصادية والطبية والتكنولوجية،و لكنه حذر من "المخاطر المتزايدة التي تهدد كل ما نعتز به ونقدره" بما في ذلك الإرهابيون والأنظمة المارقة و"الاسلحة الأكثر تدميرا المعروفة للبشرية".

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