الشرطة الكينية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين مؤيدين لكينياتا

نيروبي - (د ب أ):

احتج مؤيدون للرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة العليا في نيروبي، اليوم الثلاثاء، وطالبوا بتنحية القضاة الذين ألغوا نتيجة الانتخابات التي أجريت في الثامن من أغسطس الماضي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ولوح بعضهم بلافتات كتب عليها "المحكمة العليا سرقت انتصارنا".

وفاز كينياتا بفترة ولاية ثانية في انتخابات الشهر الماضي، حيث حصل على 54 بالمئة من الأصوات، تلاه زعيم المعارضة رايلا اودينجا بحصوله على 7ر44 بالمئة.

وألغت المحكمة العليا النتيجة، مستشهدة بمخالفات أثرت على سلامة الانتخابات، بعد أن قدم أودينجا التماسا أدعى فيه أن أجهزة الكمبيوتر التابعة للمفوضية الانتخابية تعرضت للاختراق لمنح الفوز لكينياتا.

وعلى الرغم من أن المراقبين الدوليين وصفوا الانتخابات بأنها ذات مصداقية، قبل كينياتا قرار المحكمة، وتحديد موعد جديد للانتخابات يوم 17 أكتوبر المقبل.

وقالت المفوضية القضائية الكينية، في بيان لها، إن المظاهرات التي جرت اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تخويف القضاء قبل نشر الحيثيات الكاملة لحكمها غدا الأربعاء.

كما اتهمت المفوضية الشرطة بعدم توفير الحماية الكافية للسلطة القضائية.